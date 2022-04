Barcelona- vor 24 Minuten

Frankfurt nach Sieg über Barcelona im Halbfinale der Europa League

Eintracht Frankfurt hat überraschend den FC Barcelona in der Europa League ausgeschaltet und damit das Halbfinale erreicht. Die Hessen setzten sich am Donnerstagabend mit 3:2 (2:0) im Camp Nou durch und kamen so nach dem 1:1 im Hinspiel weiter.