Thomas Müller kehrt nach neun Monaten in die Fußball-Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Hansi Flick nominierte den zuletzt bei der WM in Katar eingesetzten Weltmeister von 2014 für die anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich nach, wie der DFB am Montag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.