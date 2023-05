London vor 1 Stunde

Festnahme und kontrollierte Explosion nahe Buckingham-Palast

Am Buckingham-Palast ist es am Dienstagabend zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem eine Person festgenommen und eine kontrollierte Explosion durchgeführt wurde. Das bestätigte die Polizei in London auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.