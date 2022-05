Gelsenkirchen vor 47 Minuten

FC Schalke 04 kehrt in Fußball-Bundesliga zurück

Der FC Schalke 04 kehrt nach einem Jahr wieder in die Fußball-Bundesliga zurück. Der Spitzenreiter der 2. Liga gewann am Samstag mit 3:2 (0:2) gegen den FC St. Pauli und kann am letzten Spieltag nicht mehr von einem Aufstiegsplatz verdrängt werden.