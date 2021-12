Berlin vor 33 Minuten

Europäischer Filmpreis geht an «Quo Vadis, Aida?»

Das Drama «Quo Vadis, Aida?» von Jasmila ?bani? über das Massaker in Srebrenica wird als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet. Das gab die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Berlin bekannt.