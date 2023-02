Istanbul/Damaskus vor 2 Stunden

Erdbeben: Mehr als 280 Tote alleine in der Türkei

Bei dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind nach offiziellen Angaben alleine in der Türkei 284 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 2000 Menschen seien verletzt worden, sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Montag.