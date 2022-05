München vor 1 Stunde

Eisbären Berlin erneut deutscher Eishockey-Meister: 5:0 in München

Die Eisbären Berlin feiern ihren neunten Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga. Der Titelverteidiger gewann am Mittwochabend das vierte Playoff-Finale beim EHC Red Bull München mit 4:0 und holte damit den notwendigen dritten Sieg in der Serie.