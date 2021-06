München vor 41 Minuten

DFB-Auswahl startet mit Niederlage gegen Frankreich in Fußball-EM

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Europameisterschaft gestartet. Gegen Weltmeister Frankreich verlor die DFB-Auswahl am Dienstagabend in München 0:1.