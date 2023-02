Berlin vor 1 Stunde

Deutschland schickt vier weitere Leopard-2-Panzer in die Ukraine

Deutschland liefert vier weitere Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6 aus Bundeswehrbeständen in die Ukraine. «Deutschland erhöht damit seine Abgabeanzahl von 14 auf 18 Panzer», teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in Berlin mit.