Los Angeles vor 28 Minuten

Deutscher Gerd Nefzer gewinnt Oscar für Visuelle Effekte in «Dune»

Der Deutsche Gerd Nefzer hat den Oscar in der Kategorie Visuelle Effekte für den Science-Fiction-Film «Dune» gewonnen. Das gab die US-Filmakademie in der Nacht zum Montag in Los Angeles bekannt.