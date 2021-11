Cape Canaveral vor 23 Minuten

Deutscher Astronaut Matthias Maurer an der ISS angekommen

Nach rund 20 Flugstunden ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Der «Crew Dragon» mit Maurer und seinen drei Nasa-Kollegen an Bord habe am frühen Freitagmorgen (MEZ) an der ISS angedockt, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.