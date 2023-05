Berlin vor 1 Stunde

DDR-Nachrichtensprecher Klaus Feldmann gestorben

Der langjährige Nachrichtensprecher im DDR-Fernsehen, Klaus Feldmann, ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren am Montag zu Hause in Berlin, wie eine Sprecherin des Eulenspiegel-Verlags am Dienstag sagte.