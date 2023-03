Karlsruhe vor 1 Stunde

Bundesanwaltschaft: Zwischenfall mit Schusswaffe bei Durchsuchung

Bei einer Durchsuchung im Auftrag der Bundesanwaltschaft in Reutlingen in Baden-Württemberg ist es am Mittwoch zu einem Zwischenfall mit Schusswaffen-Gebrauch gekommen. Ob es Verletzte gebe, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher der Karlsruher Behörde. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall und Razzien im «Reichsbürger»-Milieu berichtet.