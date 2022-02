Berlin vor 42 Minuten

Berlinale: Meltem Kaptan gewinnt Schauspielpreis

Die Schauspielerin Meltem Kaptan gewinnt einen Silbernen Bären der Berlinale. Ausgezeichnet wird sie für ihre Hauptrolle in «Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush», wie die Filmfestspiele in Berlin am Mittwoch bekanntgaben.