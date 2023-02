Recklinghausen vor 2 Stunden

Bahnunglück in Recklinghausen - womöglich mehrere Menschen erfasst

An einer Bahnstrecke in Recklinghausen ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unglück gekommen. Ein Güterzug habe möglicherweise mehrere Menschen erfasst, sagte eine Sprecherin der Polizei.