Spa-Francorchamps vor 1 Stunde

Audi macht Formel-1-Einstieg zur Saison 2026 offiziell

Audi steigt zur Saison 2026 in die Formel 1 ein. Die Volkswagen-Tochter bekannte sich am Freitag vor dem Grand Prix im belgischen Spa-Francorchamps zu einem mehrere Hundert Millionen Euro teuren Engagement in der Rennserie.