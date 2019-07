Tragischer Unfall in Brandenburg: In Märkisch Linden (Ostprignitz-Ruppin) soll am Dienstagabend (16.07.2019) ein fünfjähriger Junge unbeaufsichtigt das Auto seines Vaters gestartet haben. Dabei soll der Wagen ruckartig nach vorne gefahren sein, da ein Gang eingelegt war. Dabei erfasste er seine ein Jahr jüngere Schwester. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte.

Die Polizei ermittelt

Die Beamten ermitteln nun wegen Verdachts der Verletzung der Aufsichts- und Fürsorgepflicht.

In diesem Monat ereignete sich bereits ein ähnlicher Fall im Allgäu: 13-Jähriger überrollt zwei Kinder mit Traktor - Staatsanwalt ermittelt.