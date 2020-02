Update: 21.02.2020: Haftbefehl gegen einen der Männer wieder zurückgezogen

Nachdem eine Frau mit zwei Männern hinter einem Neumarkter Supermarkt in Streit geraten und später an den Folgen einer Auseinandersetzung gestorben ist, wurde der Haftbefehl gegen einen der Männer von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wieder aufgehoben. Das teilte die Polizei mit.

Ermittlungen hätten keinen dringenden Tatverdacht bei dem 50-Jährigen ergeben. Auch wurde der zweite Beteiligte zwar dem Ermittlungsrichter vorgeführt, dieser erließ aber ebenso keinen Haftbefehl. Zurzeit begründe die Sachlage auch bei dem 41-Jährigen keinen dringenden Tatverdacht.

Erstmeldung:

Rettungsdienst und Polizei wurden am Donnerstagnachmittag (20. Februar 2020) gegen 16.10 Uhr zu einem Supermarkt in Neumarkt in der Oberpfalz gerufen, nachdem hinter dem Laden in der Dreichlingerstraße eine tödlich verletzte 36-jährige Frau gefunden worden war.

Wie die Polizei mitteilt, soll die Frau in eine Auseinandersetzung mit zwei Männern verwickelt worden sein. Die Gründe dafür sind noch unklar. Bei dem Streit wurde die 36-Jährige offenbar schwer verletzt. Nach einem Reanimationsversuch verstarb sie kurz darauf im Krankenhaus.

Ermittlungen laufen noch

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth untersuchen den Fall. Was genau passierte ist aktuell noch Teil der Ermittlungen. Deswegen gibt die Polizei noch keine genaueren Informationen zum Geschehen und den Beteiligten heraus. Am Freitag soll die Verstorbene rechtsmedizinisch untersucht werden.