Neue Spur nach 12 Jahren: Polizei sucht in Brandenburg nach vermisstem Mädchen

Die Polizei hat am Donnerstag in einem Waldstück westlich von Berlin nach einem seit zwölf Jahren vermissten Mädchen gesucht. Beamte der Mordkommission begannen am Vormittag, das rund 5000 Quadratmeter große und mit Flatterbändern abgesperrte Areal in Brieselang in Brandenburg vorsichtig zu untersuchen. Auch drei Leichenspürhunde und eine Polizeidrohne waren vor Ort.



Anonymer Anrufer

Die damals 14-jährige Georgine Krüger war 2006 im Berliner Stadtteil Moabit spurlos verschwunden. Vor wenigen Wochen erhielt die Polizei einen neuen Hinweis per Notruf 110. "Der anonyme Anrufer machte so konkrete Angaben für dieses Waldgebiet, dass wir dem jetzt nachgehen", sagte der Berliner Polizeisprecher Thomas Neuendorf in Briselang.



Am 25. September 2006 gegen 13.50 Uhr hatte Georgine einen Bus in Moabit verlassen. Seitdem wurde das Mädchen nicht mehr gesehen. Trotz umfangreicher Suche und vieler Aufrufe in der Öffentlichkeit blieb das Mädchen verschwunden. Der anonyme Anrufer war nach Angaben der Polizei der inzwischen 225. Hinweis.