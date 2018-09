Nach über 20 Jahren: Tatverdächtiger im Mordfall Ramona festgenommen

Nach mehr als 20 Jahren hat die Polizei einen Tatverdächtigen im Mordfall der kleinen Ramona aus Jena, die 1996 im Alter von zehn Jahren spurlos verschwand und ein halbes Jahr nach ihrem Verschwinden in der Nähe von Eisenach tot aufgefunden wurde.

Verurteilter Straftäter im Visier

Die Polizei teilte am Montag mit, dass ein 56-Jähriger, der sich aktuell wegen Drogendelikten und sexuellen Missbrauchs im offenen Vollzug befindet, als Tatverdächtiger gilt. Der Mann wurde demnach am Sonntag während eines genehmigten Ausgangs in Erfurt vorläufig festgenommen. Aktuell befindet er sich jetzt im normalen Strafvollzug. Laut Polizeiangaben ist der Deutsche bereits mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraft.

Sonderkommission stößt auf Namen des Verdächtigen

Seit knapp zwei Jahren beschäftigt sich die Sonderkommission "Altfälle" mit drei Kindermorden aus dem Raum Jena und Weimar. Im Fall Ramona war den Ermittlern der Name des verdächtigen Thüringers in den alten Ermittlungsakten der 1990er Jahre aufgefallen. Am vergangenen Sonntag konnte die Polizei dann bei der Durchsuchung von vier Räumlichkeiten Datenträger und weitere Gegenstände sicherstellen, die nun ausgewertet werden.

Soko "Altfälle" bereits in anderem Fall erfolgreich

Bereits der Mord an der zehnjährigen Schülerin Stephanie aus Weimar, die 1991 unter der Teufelstalbrücke der A4 gefunden wurde. Das Mädchen war damals offenbar von der Brücke geworfen worden und an den Verletzungen gestorben. Im März 2018 konnten Spezialkräfte dann einen 65-Jährigen, der aus dem Raum Weimar stammt, in Berlin als Tatverdächtigen festnehmen. Die Sonderkommission wurde ursprünglich eingesetzt, nachdem im Mordfall der kleinen Peggy aus dem oberfränkischen Lichtenberg, DNA-Spuren des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden worden waren. Später erwies sich die vermeintliche Spur jedoch als Verunreinigung bei der Spurensicherung.

59 ungeklärte Morde in Franken

Auch in Bayern gibt es nicht aufgeklärte Mordfälle, laut der Antwort auf eine Anfrage der SPD-Landesfraktion seit 1986 genau 189. Die meisten der unaufgeklärten Fälle gab es in den Regierungsbezirken Schwaben (31) und Mittelfranken (30). In Oberfranken sind es 15, in Unterfranken 14 Mordfälle, die bislang nicht aufgeklärt werden konnten.

Forderung nach Spezialeinheit für ungelöste Mordfälle

In vielen anderen Bundesländern gibt es sie bereits. Jetzt fordert SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher auch für Bayern eine Sonderkommission, die sich unaufgeklärter Mordfälle annimmt. In Hamburg oder Nordrhein-Westfalen, sind sogenannte "Cold-Case-Einheiten" bereits auf den Weg gebracht. Das bayerische Innenministerium konnte sich bisher nicht zur Einrichtung einer solchen Spezialeinheit durchringen. Durch solche Sonderkommissionen werde die Aufklärung alter Verbrechen wahrscheinlicher. "Wir dürfen keine Anstrengungen unterlassen, die Strafverfolgung so effektiv wie möglich zu machen", sagte Rinderspacher.