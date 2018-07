Nach Tod von Fünfjährigem: Ärztin angeklagt

Das Amtsgericht Salzgitter hat nach dem Tod eines Fünfjährigen Anklage gegen eine Ärztin erhoben. Der damals diensthabenden Notärztin des örtlichen Klinikums in Salzgitter werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig, am Dienstag.



Trotz starker Bauchschmerzen in der Klinik abgewiesen



Der Junge war Mitte November in der elterlichen Wohnung gestorben, laut Obduktion infolge einer ausgeprägten Bauchfellentzündung. Nach Angaben des Vaters hatte man ihn trotz starker Bauchschmerzen zuvor in der Klinik abgewiesen. Dagegen teilte die Klinik mit, das Kind sei von einer erfahrenen Assistenzärztin gründlich untersucht und behandelt worden.



Ein Sachverständiger kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis, dass das Kind unzureichend behandelt wurde. Dem Gutachter zufolge wären umfassende Untersuchungen nötig gewesen. Womöglich hätte das Kind in dem Fall überlebt.