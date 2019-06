München vor 1 Stunde

Stalking

München: Stalkerin (33) bricht in Wohnung ihres Schwarms ein und küsst ihn beim Schlafen

Einen extremer Fall von Stalking hat am Wochenende in München seinen Höhepunkt erreicht. Eine Frau ist in die Wohnung ihres Angebeteten eingebrochen und hat den 43-Jährigen einfach geküsst.