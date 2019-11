Neonazi-Morddrohung: Cem Özdemir auf rechtsextremer Todesliste

Neusten Berichten der Funke-Mediengruppe zufolge soll Grünen-Politiker Özdemir eine konkrete Morddrohung erhalten haben. In einem Schreiben der Neonazi-Zelle "Atomwaffen Division Deutschland" (AWD) an das Büro des Bundesabgeordneten, soll eine Todesliste aufgestellt worden sein, auf der auch der Name des türkischstämmigen Politikers stehe - und zwar an erster Stelle.

Rechtsextreme Morddrohung: Wann und wie Özdemir hingerichtet werden soll

Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe zufolge heißt es in der E-Mail der AWD: "Zurzeit sind wir am Planen wie und wann wir Sie hinrichten werden, bei der nächsten öffentlichen Kundgebung? Oder werden sie von uns vor ihrem Wohnort abfangen"