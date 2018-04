Mit nur 28 Jahren: Star-DJ Avicii tot im Oman aufgefunden - jetzt spricht die Hotelleitung

Star-DJ Avicii stirbt mit 28 Jahren: Der schwedische DJ und Produzent Avicii ("Wake Me Up") ist Medienberichten zufolge gestorben. Tim Bergling, wie der 28-Jährige mit bürgerlichem Namen hieß, sei am Freitag in Muscat im Oman tot gefunden worden, berichtete die Zeitung "Dagens Nyheter" unter Berufung auf Berglings Sprecherin Ebba Lindqvist.



"Wake me Up" Sommerhit 2013



Auch andere Medien meldeten den Tod. Nähere Informationen zur Todesursache gab es zunächst nicht. Die Familie bitte um Rücksichtnahme. Avicii hatte 2013 mit "Wake me Up" einen Sommerhit gelandet. Es ist laut GfK der Song mit den zweitmeisten Downloads überhaupt in Deutschland.



Hotelleitung: "Avicii war extrem nett"



Als Reaktion auf den Tod von Popstar Avicii hat sich die Leitung des Hotels im Oman zu Wort gemeldet, in dem der Schwede am Freitag tot aufgefunden worden war. Man habe eine riesige Zahl von Anrufen und Nachrichten zu Avicii erhalten, werde zum Schutz der Privatsphäre aber keine Details zu dem prominenten Gast mitteilen, schrieb das Muscat Hills Resort am Samstag auf Instagram. "Alles, was wir bestätigen können, ist, dass er (Avicii) das Muscat Hills Resort besucht hat, extrem nett zu unseren Mitarbeitern war und sich wie jeder andere Gast verhalten hat."



Weiter schrieb das Hotel: "Avicii schien ohne Zweifel in guter Stimmung zu sein, genoss seine Zeit hier und war zu allen freundlich." Man spreche seiner Familie, seinen Freunden und allen Fans das Beileid aus.