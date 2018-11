Kassel vor 1 Stunde

Black Story

Mit 8000 leeren Pfanddosen im Supermarkt: Kassiererin vermutet Betrug - das steckt dahinter

Zwei Männer, die in einem hessischen Supermarkt mal eben 8000 Getränkedosen in den Pfandautomaten werfen wollen. Da denkt nicht nur die Kassiererin an Pfandbetrug. Worum es sich in Wahrheit handelte, erklärte heute die Polizei.