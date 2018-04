Altentreptow vor 3 Stunden

Fahrradtuning

Mit 52 Sachen: 37–Jähriger braust mit getuntem Damenrad an Polizisten vorbei - die testen das Rad selbst

In Mecklenburg-Vorpommern war ein ganz schlauer Tüftler am Werk: Der Mann brauste mit seinem Moped Marke Eigenbau an den Polizisten vorbei. Die hielten ihn an - und testeten das Gefährt kurzerhand selbst.