Milliarden für Mittelfrankens Hochschulen

Die Region Mittelfranken wird als Wissenschafts- und Hochschulstandort kräftig ausgebaut. Der Freistaat will sich diesen Ausbau in den nächsten Jahren bis zu drei Milliarden Euro kosten lassen.Das zumindest ist Beschlusslage nach der jüngsten Sitzung des bayerischen Kabinetts. Es geht dabei auch um eine wesentliche Neuordnung der Hochschulstandorte Nürnberg und Erlangen . So wird in Nürnberg die Voraussetzung für die neue Technische Universität (TUN) geschaffen. Dabei soll das Profil in Forschung und Lehre im Zukunftsfeld "Technikwissenschaften" liegen. Der Campus der TUN soll auf einem 37 Hektar großen Areal auf dem ehemaligen Nürnberger Rangierbahnhof entstehen. 5000 bis 6000 junge Leute sollen hier einmal in sechs sogenannten Departments studieren können.Für die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm ist neben einem Infozentrum mit Bibliothek und Rechenzentrum ein Neubau für ein Zentrum der Metall- und Polymerforschung sowie ein Zentrum für Medien, Kommunikation und IT vorgesehen.Rund die Hälfte der veranschlagten drei Milliarden Euro soll der traditionsreichen Friedrich-Alexander-Universität (FAU) in Erlangen zukommen. Insbesondere soll die FAU stärker in der Innenstadt gebündelt werden. Damit würde in Ergänzung zum Siemens-Campus ein Innenstadt-Campus entstehen. Wie schon länger geplant werden die geisteswissenschaftlichen Fakultäten im sogenannten "Himbeerpalast", der früheren Siemenszentrale untergebracht. Nach Aussage von Ministerpräsident Söder wird der Freistaat dieses denkmalgeschützte Gebäude für die Universität aufkaufen. Doch damit nicht genug: Die bislang in Nürnberg untergebrachten Erziehungswissenschaften sollen in einem neu zu errichtenden Zentrum im Norden der Stadt untergebracht werden. Außerdem will man die derzeit auf mehrere Standorte verteilte technische Fakultät der FAU auf dem Campus im Erlanger Süden konzentrieren.Für FAU-Präsident Joachim Hornegger kommen die Kabinettsbeschlüsse genau zur rechten Zeit. "Die 1,5 Milliarden Euro für die FAU sind eine großartige Zusage für den dringend nötigen Ausbau unserer Infrastruktur", so der Chef von Frankens größter Universität.