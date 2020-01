Metzgerei macht aus Bon-Pflicht ein Gewinnspiel - und erntet großes Lob

Weil Kunden trotz Bon-Pflicht, die seit dem 1. Januar gilt, die kleinen Zettel nicht immer mitnehmen wollen, hatte eine Metzgerei in Mainz eine kreative Idee: Sie startet eine verrückte Kassenbon-Lotterie.

Mainzer Metzgerei startet Kassenbon-Lotterie

Auf der Facebookseite der "Metzgerei beim Peter" kündigte Peter am 3. Januar ein Gewinnspiel an. Kunden, die teilnehmen wollen, können dazu einfach ihren Namen auf den Beleg schreiben und nehmen damit an dem Gewinnspiel teil.

Einmal in der Woche, so heißt in dem Post weiter, wird dann in der Metzgerei ein Gewinner gezogen. Die Teilnahme ist - theoretisch - kostenlos. Der Kunde aber muss natürlich mindestens ein Produkt an der Fleischtheke kaufen, um einen Kassenbon zu bekommen.