Massiver psychischer Druck: Immer mehr falsche Polizisten in Deutschland unterwegs

Laut der deutschen Presseagentur (dpa) haben Fälle, in denen Verbrecher sich als Polizisten ausgeben, zugenommen. Die dpa bezieht sich auf Informationen des Bundeskriminalamts (BKA). Häufig gaukeln die Verbrecher alten Menschen vor, dass deren Wertgegenstände in Gefahr seien. Sie sollten diese deshalb abholen lassen. Möglichkeiten dagegen anzukommen gab es bisher nicht.

Rasanter Anstieg der Betrugsfälle um rund 50 Prozent

Der Blick ins Zahlenwerk zeigt, dass die Masche erfolgreich ist. In Nordrhein-Westfalen gab es 10.000 Fälle, in Niedersachsen registrierten die Polizisten fast 5000 Betrugsfälle. Nach Angaben des Bundeskriminalamts gegenüber der dpa sind das rund 50 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Erfolg der Verbrecher lässt sich laut dem Göttinger Angstforscher Professor Borwin Bandelow erklären. "Die falschen Polizisten üben am Telefon massiven psychischen Druck aus", sagte der Wissenschaftler gegenüber der dpa. Dabei werde durch geschickte Gesprächsführung eine Atmosphäre erzeugt, in der die Opfer am Ende nur noch dem Anrufer vertrauten.

Senioren sind oft das Opfer der Betrüger

Häufig werden Senioren Opfer der Verbrecher. "Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus", teilte eine BKA-Sprecherin der dpa mit.

Hintermänner sitzen in der Türkei

Nach Angaben des BKA kommen die Anrufe zumeist aus Call-Centern in der Türkei. Dort sitzen nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Hannover auch die Hintermänner. Es handele sich teilweise um Rockergruppen oder Clans, die vorher im Drogen- oder Rotlichtgeschäft tätig waren, teilte Sebastian Fiedler, der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, der dpa mit.

In Göttingen verurteilte ein Gericht kürzlich einen Abholer zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Er hatte bei einer alten Frau in Niedersachsen dreimal Geld entgegengenommen. Die Seniorin übergab dem falschen Polizisten dabei insgesamt 290.000 Euro. Auch wenn immer wieder Bandenmitglieder verurteilt werden, sinkt die Zahl der Verbrechen nicht. "Denn es springen immer neue Betrüger auf die Masche auf", stellt Fiedler gegenüber der dpa fest.

Angehörige sollten ein Auge auf ältere Verwandte haben

Daher sollten Angehörige ihre älteren Verwandten im Blick behalten und finanzielle Auffälligkeiten direkt ansprechen, rät das BKA. Sie sollten dafür sorgen, dass die Senioren keine größeren Geldbeträge im Haus haben. Fiedler rät dazu, im Zweifelsfall die Telefone von Senioren so zu schalten, dass sie nur erwünschte Anrufe erhalten.