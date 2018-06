Mann ohne Gedächtnis: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei im Süden Dänemarks bittet um Hilfe bei der Identifizierung eines Mannes, der sein Gedächtnis verloren hat. Er könne sich weder an seinen vollen Namen noch an seine Herkunft erinnern, hieß es am Freitag in einer Mitteilung.



Der Unbekannte sei etwa 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er spreche Deutsch mit Akzent - möglicherweise komme er aus Polen und heiße Karol, so die Polizei in Syd- und Sonderjylland. Anfang Juni habe er einen Tag im Krankenhaus von Aabenraa unweit der deutschen Grenze verbracht.



