Mann in Hamburg bedroht Passanten mit Messer - Polizei schießt ihn nieder

AKTUELL

In #Wandsbek hat ein Mann mit einem Messer Passanten bedroht. Beim folgenden Polizeieinsatz haben Polizeibeamte ihm ins Bein geschossen.

Der Friedrich-Ebert-Damm ist aktuell Höhe Stephanstraße beidseitig gesperrt.#VerkehrHH — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 20. April 2018



Besorgte Bewohner



Die Polizei teilte am Freitagmorgen mit, dass ein Mann im Hamburger Stadtteil Wandsbek Passanten mit einem Messer bedroht hat. Deshalb haben ihm die Polizeibeamten ins Bein geschossen. Mehr Details zu den Hintergründen der Tat sowie möglichen Verletzungen von Passanten oder der Identiät des Angreifers waren am Morgen noch nicht bekannt.Der Vorfall ereignete sich am Friedrich-Ebert-Damm in Hamburg. Dieser bliebt auf Höhe der Stephansstraße beidseitig gesperrt.Unter dem Twitter-Post der Polizei sammelten sich sofort die ersten besorgten Kommentare. "In Hamburg fühle ich mich schon lang nicht mehr sicher" oder "Ich will so nicht leben" zählen zu einigen der Stimmen.