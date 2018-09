Mann deponiert vor 88 Jahren Flaschenpost unter Domdach - jetzt hat sie sein Enkel gefunden

Eigentlich wurde die Dachfläche der Domvorhalle nur zu Kontrollzwecken geöffnet, doch ein überraschender Fund kam dabei zum Vorschein: eine Flaschenpost aus dem Jahr 1930. Das berichtet die Stadt Goslar.

88 Jahre später wird ihre Nachricht gefunden und das ausgerechnet von einem Verwandten. Peter Brandt, der Enkel des Dachdeckerlehrlings von 1930, ist in die beruflichen Fußstapfen seines Großvaters getreten. Sein Unternehmen "Willi Brandt" ist noch immer in Goslar angesiedelt.

Hartes Leben in der Nachkriegszeit

Auf dem gut erhaltenen Papier schreibt sein Vorfahre vom schweren Leben in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Wegen der Inflation schufteten sie eine Woche für einen Laib Brot und 500 Gramm Butter. Weiter schreibt er: "Hoffen auch wir das unsre Nachkommen dies Schreiben in einer besseren Zeit mal vorfinden."

Der überraschende Fund hat selbst den Oberbürgermeister auf den Plan gerufen. "So ein bisschen demütig wird man schon, wenn man das Schreiben von 1930 liest", erklärte Dr. Oliver Junk (CDU). Dass die wirklich harten Kriegsjahre noch kommen sollten, sei den Verfassern nicht klar gewesen. Was die Gesellschaft in Goslar und ganz Deutschland aktuell diskutiere, seien im Vergleich Luxusprobleme.