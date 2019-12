Lesbisches Pärchen küsst sich: unbekannter rastet aus und tritt einer Frau mehrmals ins Gesicht

Lesbisches Pärchen nach Küssen beleidigt und angegriffen - Unbekannter tritt Frau mehrfach ins Gesicht: Am Wochenende ereignete sich ein tätlicher Angriff gegen zwei Frauen. Der Hintergrund dieses Zwischenfalls war vermutlich Homophobie: Wie die Polizei aus Berlin berichtet, hatten sich die jungen Frauen vor dem Angriff geküsst.

Berlin: Lesbisches Pärchen wird getreten und geschlagen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich dieser Zwischenfall in Berlin. Die beiden jungen Frauen waren gegen 3.45 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Hohenschönhausener Straße Ecke Weißenseer Weg gewesen und hatten gewartet. Nachdem sie sich geküsst hatten, wurden sie von einem Unbekannten beleidigt. Er war zusammen mit zwei anderen Männern unterwegs. Die 18- und 19-jährigen Frauen stiegen dann in eine Straßenbahn in Fahrtrichtung Riesaer Straße ein. Die drei Männer folgten ihnen.