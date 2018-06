Lehrerin gibt Zeugnis nicht raus: Schülerin soll drei Euro zahlen

Weil sie keine drei Euro für das Abschlussessen zum Schuljahresende bezahlt hat, hat eine Berufsschülerin nach einem Bericht der "Emder Zeitung" zunächst kein Zeugnis bekommen. Dabei hatte die 17-Jährige an dem Essen gar nicht teilgenommen, wie die Zeitung berichtete. Dennoch habe die Lehrerin der Jugendlichen am letzten Schultag am Mittwoch gesagt, dass sie das Zeugnis erst dann bekomme, wenn die drei Euro bezahlt seien."Ich war doch gar nicht bei dem Essen, hatte mich auch ordnungsgemäß abgemeldet", sagte die junge Frau aus Emden . Die Schulleiterin sagte inzwischen eine schnelle Klärung des Falls zu. "Die Schülerin erhält natürlich sofort ihr Zeugnis", sagte sie. Auch eine Sprecherin der Landesschulbehörde zeigte wenig Verständnis: "Drei Euro Schulden sind kein Grund, um ein Zeugnis einzubehalten."