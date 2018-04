Wave-Gotik-Treffen 2018: Leipzig wird wieder schwarz

Das Wave-Gotik-Treffen geht in die nächste Runde: Vom 18. bis zum 21. Mai wird Leipzig wieder in fröhliches Schwarz gehüllt. Wie in jedem Jahr rund um Pfingsten erobert die Schwarze Szene das Stadtbild der sächsischen Metropole.



Etwa 20.000 Festivalbesucher kommen jedes Jahr zusammen, um sich das Programm, das von Bands über Lesungen zu Ausstellungen reicht, zu Gemüte zu führen. Das Treffen begann einst als kleines, familiäres Treffen und hat diesen Charakter und Charme auch nie verloren. Für viele ist es tatsächlich wie ein Zusammentreffen mit der Familie - man trifft alte Bekannte und fühlt sich irgendwie zu Hause.



Der Eintritt in mehrere Leipziger Museen ist mit dem Festivalbändchen frei, einige Mussen wie die Grassimuseen oder das Ägyptische Museum bieten zudem thematische Führungen an. Für die christlich-spirituell eingestellten Gäste rundet der Szenegottesdienst das Angebot ab.



Die Stadt Leipzig hat in den letzten zehn Jahren das Potenzial des Festivals für die lokale Wirtschaft erkannt und heißt die Gäste aus aller Welt herzlich willkommen - freie Fahrt im ÖPNV und eine Sonder-Straßenbahnlinie inklusive.



Weitere Informationen unter: www.wave-gotik-treffen.de