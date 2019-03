Takis-Würger-Lesung: Aussagen nicht getätigt

In dem Artikel "Sie kritisieren und sie lieben ihn", in der Ausgabe vom 22. Februar ist in Bezug auf Takis Würger unzutreffend formuliert worden: "Der deutsche Journalismus dagegen: schlampig und pflichtvergessen in der Recherche, abgehoben und vergeistigt im Urteil. Das waren befremdliche Worte aus dem Munde eines Mannes, der seit vielen Jahren beim Nachrichtenmagazin 'Spiegel' arbeitet." Soweit hierdurch der unzutreffende Eindruck entstanden sein sollte, dass sich Takis Würger auf der Lesung im Rahmen des Bamberger Literaturfestivals wörtlich in dieser Weise geäußert habe, stellen wir hiermit klar, dass Takis Würger diese Äußerungen nicht, insbesondere nicht auf der in Rede stehenden Veranstaltung, getätigt hat. red