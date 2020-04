Berlin vor 1 Stunde

Ausgezeichneter Künstler

Schauspieler Dieter Laser ist tot - Horror-Fans kennen ihn aus "Human Centipede"

Der Schauspieler Dieter Laser ist kurz nach seinem 78. Geburtstag verstorben. Seine Frau Inge Laser teilte diese traurige Nachricht am Freitag der dpa mit. Demnach starb der Schauspieler bereits am 29. Februar in Berlin. Horror-Fans dürfte er vom Film „Human Centipede“ bekannt sein.