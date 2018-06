Kirche, Keile und Klassenkampf

Philosophische Grundfragen





Himmlischer Beistand



Kommunistenführer Peppone schlägt eine Bekanntmachung an, Don Camillo kurvt schwungvoll ums Theaterrund und auch nach fast 70 Jahren Film- und Theatergeschichte verheddert sich seine lange Soutane nicht in den Fahrradspeichen. Folkloristische Akkordeonklänge unterstreichen die Beschaulichkeit der ländlichen Szenerie.Der Wiedererkennungwert von Stefan Haufes Inszenierung des italienischen Klassikers um Klassenkampf und Keilerei sorgte am Mittwochabend bei den Rosenberg Festspielen in Kronach für wohliges Wiedererkennen beim Publikum: Es konnte sich fallenlassen in das Wohlfühlambiente eines heiteren Theaterabends in einer warmen Sommernacht.Die politisch aufgeheizte Gemengelage im Italien der Nachkriegszeit ist lange her. Kirche gegen Kommunismus , Großgrundbesitz gegen Tagelöhner - sind wir da heute nicht schon viel weiter? Falls jemand eine Antwort auf diese Frage sucht, vom Regisseur bekommt er sie nicht.Der widersteht der Versuchung, die alten Polaritäten mit Tagesaktuellem anzureichern. Mit wenigen aktuellen Bezügen setzt er effektvoll Akzente und scheut sich nicht, gefühlte Konsenslinien zu überschreiten. Etwa wenn Peppone das Jesuskind aus der Krippe mit seinem Taschentuch poliert, in das er vorher gespuckt hat.Philosophische Grundfragen krawallig verpackt, so funktioniert die Geschichte vom streitbaren katholischen Pfarrer und seinem Gegenspieler seit jeher. Den vergnüglichen Kampf zwischen Kirche und Kommunismus fechten Don Camillo (Gregor Nöllen) und Peppone (Lutz Leyh) in Worten und mit Fäusten genussvoll aus. Als ihre Gefolgsleute stehen sich die Clans um den Großgrundbesitzer Pasotti (Klaus Meile) und den verarmten Bauer Bruciata (Jürgen Malcher) zunächst unversöhnlich gegenüber.Es ist die Liebe zwischen der reichen Tochter Gina (Stefanie Masnik) und dem Bauernsohn Mariolino (Tom Ohnerast), die die Fronten aufbricht.Bis es dazu kommt, bedarf es freilich der Einmischung höherer ordnender Instanzen. Da ist auf der irdischen Seite die alte Dorflehrerin Cristina (Daniela Ilian), die unverblümt jedem die Meinung geigt. Der himmlische Beistand kommt indes von Christus selbst, der seinen Pfarrer in ihren Zwiegesprächen immer wieder moralisch in die Spur bringt.Hier landet Stefan Haufe seinen größten Coup, denn Gottes Sohn spricht nicht nur aus dem Off, sondern erscheint leibhaftig als lässig gechillter Jesus (Dennis Pfuhl), der seinen Pfarrer beim Faustkampf von der Seitenlininie coacht, beim schicksalsträchtigen Fußballspiel zwischen den Parteien mit Sonnenbrille und Weißbier mitfiebert und während der Eucharistie höchstselbst Wasser in Wein verwandelt - mit zweifelhaftem Erfolg.Wer aber ruft einen bekennenden Atheisten wie Peppone zur Ordnung? Diese Rolle übernimmt seine resolute Ehefrau Ariana (Susanne Rösch). Die kann zwar das kommunistische Manifest aus dem Effeff abspulen, das Söhnchen soll aber trotzdem bitteschön katholisch getauft werden.Die famose Darstellerriege wird unterstützt von einer stattlichen Anzahl an Statisten.Als Streikbrecher, Messdiener, Genossen und Schiedsrichter mischen sie munter mit bei den Scharmützeln, die der gelernte Baletttänzer Stefan Haufe originell und temporeich in Szene setzt. Bei allem Getöse ist allerdings auch Platz für einen leisen Moment. Ein starker Auftritt von Daniela Ilian, die als alte Cristina von der Bühne des Lebens abtritt und vorher noch für Ordnung sorgt.So verhandelt das Stück auch die Themen, die keine in den Mantel des jeweiligen Zeitgeists gehüllte Ideologie final besetzen kann: Liebe, Tod und Versöhnung.