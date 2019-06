Franken vor 1 Stunde

Johannistag

Johannisfeuer, Sommerweihnachten, Spargelsilvester: Am 24. Juni ist Johannistag

Am 24. Juni feiern Christen weltweit den Johannistag. Bei diesem handelt es sich um einen bedeutenden Sommerfesttag zur Würdigung von Johannes dem Täufer. Am bekanntesten in diesem Zusammenhang ist das Johannisfeuer. Alle Informationen zum Johannistag haben wir hier für Sie zusammengefasst.