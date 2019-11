Internettrend "OK Boomer" - Was meinen die Verwender damit?

Ok Boomer. Gerade in letzter Zeit begegnet diese Redewendung in den Internet-Kommentarsektionen dem einen oder anderen Leser. Diese Redewendung wird als sogenanntes "Meme"-bezeichnet. (Ein Meme ist eine z.T. überspitzte, auf popkulturelle Referenzen zurückzuführende Darstellung eines Bildes, Videos oder eben auch Redewendung.) Angefangen hat diese Popularität durch zwei Ereignisse in der jüngsten Vergangenheit.

Wo kommt "Ok Boomer" eigentlich her?

Da wäre zum einen das Video von einer neuseeländischen Politikerin, die auf Zwischenrufe während ihrer Rede mit einem nüchternen "Okay, Boomer", reagierte und damit die Störenfriede zum Schweigen brachte. Außerdem gibt es auf der Social-Media-Plattform "TikTok" gerade jede Menge Videos wie junge Menschen auf despektierliche Handlungen oder Äußerungen von "Boomern" reagieren. In diesen zeigen sie die ihrer Meinung nach offensichtlichen Verfehlungen der "Boomer" auf und kommentieren das Verhalten mit diesem kurzen Satz.