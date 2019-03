Hut eines Wanderers, der mal vom Blitz getroffen wurde, landet im Museum

Die Wanderschuhe von Helmut Kohl werden gerade im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in der Ausstellung "Wanderland" gezeigt - sie sind ein Beispiel für die Verbindung von Wandern und Politik, die vielen Besuchern vor der Ausstellung gar nicht so klar war. Bekannter ist da schon das Wandern in der Kunst, vor allem in der Malerei, dem sich die Ausstellung ebenfalls widmet. Das reicht vom "Wanderer über dem Nebelmeer" von Caspar David Friedrich bis zum Wandern in der Musik.

Die vielen Facetten des Wanderns

Es geht um den "romantischen Blick" auf die Landschaft, um aktuelle Trends des Wanderns als Mittel der Entschleunigung und Flucht aus der digitalisierten Welt, um Wellnesswandern. Einige Eindrücke aus der Ausstellung liefert die Bildergalerie dieses Artikels. Zu sehen ist "Wanderland. Eine Reise durch die Geschichte des Wanderns" bis 28. April im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, Kartäusergasse 1, Di bis So 10 bis 18, Mi bis 21 Uhr. Manuel Andrack hat den Audioguide gestaltet.

Zeitung und inFranken.de starten die Serie "Franken wandert"

Die Ausstellung bietet einen Vorgeschmack und ist auch der ideale Einstieg in das Frühjahrsthema: Unsere Serie "Franken wandert" startet in den Tageszeitungen und hier auf inFranken.de am 6. April.