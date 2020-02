Gefährlicher Internet-Trend: Bei dieser "Challenge" drohen lebensgefährliche Verletzungen

Gefährlicher Internet-Trend: Internet-Challenges gab es schon eine Menge. Das "Planking" bei dem man sich steif wie ein Brett auf allerlei skurrile Ortschaften legt (etwa auf Grabsteine oder auf Hochhäusern). Bei der "Mannequin-Challenge" sollte in einem Video ein Moment eingefroren werden, indem alle im Video teilnehmenden Protagonisten sich für eine bestimmte Zeit nicht mehr bewegen.

Oder aber die "Ice-Bucket-Challenge". Bei diesem Internet-Trend ging es darum, sich mit einem Eimer gefüllt mit Eiswasser übergießen zu lassen, und das auf Video festzuhalten. Zumindest letzterer Trend hatte noch eine begrüßenswerte Botschaft. Damit sollte nämlich zum einen auf die Nervenkrankheit "Amyotrophe Lateralsklerose" (ALS) aufmerksam gemacht werden und gleichzeitig sollten Spendengelder für die Erforschung der Krankheit gesammelt werden.

Neuer Trend: #SkullBreakerChallenge verbreitet sich wie ein Lauffeuer

Nun scheint sich ein neuer Trend in den sozialen Netzwerken durchzusetzen. Unter dem Hashtag #SkullBreakerChallenge verbreiten einige Jugendliche ihre Videos. In diesen sind immer drei Personen zu sehen, die nebeneinander stehen. Zuerst springen die beiden außen stehenden hoch, dann die Person in der Mitte. Das gefährliche: Die Challenge besteht darin, sich als springende Person in der Mitte von den anderen beiden die Füße wegtreten zu lassen. Und das mit voller Kraft. Dadurch fällt der "Challenge"-Teilnehmer unweigerlich entweder auf den Rücken oder den Kopf.