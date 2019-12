Die Hits des Jahrzehnts: Das waren die erfolgreichsten Musiker zwischen 2010 und 2019

Was war der Sound der Zehnerjahre? Wie lassen sich die 10er im Popgeschäft zusammenfassen? Alles Schlager, Hip-Hop und Electronic Dance Music? Zum erfolgreichsten Album zwischen 2000 und 2009 war einst Herbert Grönemeyers Platte "Mensch" von 2002 gekürt worden, bei den Singles das Lied "Ein Stern (der deinen Namen trägt)" von DJ Ötzi & Nik P. aus dem Jahr 2007. Und für die Zehnerjahre nun?

Helene Fischers "Farbenspiel" ist Album des Jahrzehnts

Am Silvestertag (31. Dezember 2019) verriet GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts, dass wenig überraschend "Farbenspiel" von Helene Fischer das Album des Jahrzehnts gewesen ist.

FARBENSPIEL - Jetzt das Album des Jahrzehnts bestellen

Als Hit des Jahrzehnts wurde "Shape of you" von Ed Sheeran bekanntgegeben.

Bei den zehnmal gekürten Alben des Jahres war zwischen 2010 und 2019 fünfmal die Schlagerpopsängerin Helene Fischer die Siegerin.

Auch sonst waren oft deutschsprachige Künstler bei den Alben die erfolgreichsten: Udo Lindenberg und die Toten Hosen zum Beispiel. Anders ausgedrückt: Ein internationaler Popstar kam nur ein einziges Mal zum Zuge - im Jahr 2011 die Britin Adele mit dem Album "21".

Unheilig landet auf Platz zwei

In den Dekaden-Charts bei den Alben folgen hinter Fischers "Farbenspiel" das Album "Große Freiheit" von Unheilig, gefolgt von "Weihnachten" von Helene Fischer, "21" von Adele und auf der Fünf "Best of Helene Fischer". Dahinter lag erneut Adele mit "25", das Album "Helene Fischer" von Helene Fischer, "MTV Unplugged - Live aus dem Hotel Atlantic" von Udo Lindenberg, "Ballast der Republik" von den Toten Hosen und "Muttersprache" von Sarah Connor.

Hit des Jahrzehnts von Ed Sheeran

Hinter dem Hit des Jahrzehnts von Ed Sheeran bei den Singles landete "Despacito" von Luis Fonsi ft. Daddy Yankee, "Atemlos durch die Nacht" von Helene Fischer, "Wake Me Up" von Avicii, "Perfect" von Ed Sheeran, "Faded" von Alan Walker, "Was Du Liebe nennst" des Rappers Bausa und "Happy" von Pharrell Williams (das zuerst für den Soundtrack zum Animationsfilm "Ich - Einfach Unverbesserlich 2" erschien und dank Minions und großer Ohrwurmtauglichkeit zum Welthit wurde). "Ai Se Eu Te Pego" von Michel Telo ist der Platz neun in den Single-Jahrzehntecharts und "Auf uns" von Andreas Bourani die Zehn.

4671892

Die Hits, also Singles des Jahres waren in Deutschland zwar meist englischsprachig, etwa auch "On The Floor" von Jennifer Lopez feat. Pitbull im Jahr 2011. Allerdings lag 2016 zum Beispiel auf Platz zwei gleich hinter "Faded" von Alan Walker der Ohrwurm "Die immer lacht" von Stereoact feat. Kerstin Ott. Und 2012 landeten die Toten Hosen mit ihrem EM-Mitsinghit "Tage wie dieser" auf dem zweiten Rang hinter "Ai Se Eu Te Pego" von Michel Teló.

Unheilig mit Alben-Rekord

Eine Besonderheit des Jahrzehnts: Der Sommerhit "Despacito" wurde 2017 mit 17 Nummer-eins-Wochen der am längsten hintereinander an der Spitze platzierte Song überhaupt. Nur "Rivers Of Babylon" von Boney M. stand ebenso lange auf Platz eins (aber nicht komplett hintereinander). Bei den Alben schaffte es in den Zehnerjahren kein Album so lange an der Spitze zu bleiben wie "Große Freiheit" der Rockformation Unheilig, das bei den Alben der Dekade nun Rang zwei innehat.