Das Wochenende in Franken: Landesgartenschau, Mädchenflohmarkt und Frühlingsfest

Das sind die Wochenendtipps für Franken:Unter dem Motto "Wo die Ideen wachsen" öffnet die Landesgartenschau ihre Tore für Besucher. Etwa zwei Kilometer von Würzburg entfernt auf Augenhöhe mit der historischen Festung Marienberg, gibt es nicht nur seltene Gewächse und bezaubernde Landschaften. Die Besucher finden einen Ort für neue Ideen. Nicht nur Gartenliebhaber kommen auf ihre Kosten, sondern auch Liebhaber von Flugzeugen. Die Landesgartenschau geht auf die Geschichte des Areals als Startbahn für Flugpioniere und Stützpunkt der US-Soldaten ein.Bis zum 07. Oktober ab 9.00 UhrSedanstraße 23 in WürzburgErwachsene 18 EuroAb Freitag den 20. April beginnt wieder das Kulmbacher Volksfest. Kulinarische Spezialitäten, musikalische Unterhaltung und Aktivitäten wie Autoscooter versprechen ein abwechslungsreiches und erlebnisreiches Kulmbacher Volksfest.: ab 20. April 14.00 UhrFestplatz Schwedensteg in KulmbachEintritt freiDas Coburger Frühlingsfest findet auch dieses Jahr wieder auf dem Coburger Ketschanger statt. Von attraktiven Fahrgeschäften und musikalischer Unterhaltung bis hin zu einer großen Auswahl an Festgastronomie bietet das Volksfest viel Spaß für seine Besucher.20. April bis 29. AprilSchützenstraße in CoburgEintritt freiAuf dem Gelände vom Autohaus Vetter findet dieses Wochenende der neunte Kronacher Mädchenflohmarkt statt. Frauen können ihren überfüllten Kleiderschrank etwas leeren und andere für Schnäppchen ihren füllen. Für alle Männer und Kinder gibt es leckere Snacks. Außerdem können sich die Kinder im Kinderkino vergnügen.vom 21. April 15:00 bis 21.00 Uhr bis 22. April 10.00 bis 16:00 UhrLudwigsstädter Straße 8 in KronachEintritt freiAm Samstag ist der letzte Tag des italienischen Marktes in Nürnberg. Eine schöne Atmosphäre bei gutem Wetter mit Vino rosso und Prosecco untermalt von italienischer Musik und Kunst. Zum Essen gibt es allerlei italienischer Köstlichkeiten, wie Salami und Pecorino.bis 21. April um 20 UhrFleischbrücke in NürnbergEintritt frei