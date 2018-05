Das Wochenende in Franken: Frühlingsmarkt, Sternennacht und Stadtstrand

Hoch die Hände - Wochenende!





Erlanger Sternennacht



Frühjahrsmarkt Bamberg



Nürnberger Stadtstrand



Pfingstmarkt Bayreuth



Fränkischer Bratwurstgipfel in Pegnitz



Die Region hat vom 11. bis zum 13. Mai 2018 wieder einiges zu bieten. Wer also in der Sonne entspannen, mal wieder richtig die Sau rauslassen oder einen Shopping-Trip machen möchte, ist in Franken richtig aufgehoben.Entlang der Erlanger Fußgängerzone bieten viele Geschäfte Sonderaktionen an. Neben langen Öffnungszeiten der Läden, ist kulinarisch sowie musikalisch etwas geboten. Ab 17 Uhr spielen diverse Musiker auf einer Bühne am Martin-Luther-Platz. In vielen Ecke der Innenstadt gibt es Essensstände aus aller Welt.Samstag, 11. Mai 2018, 14 bis 23 UhrkostenlosErlanger InnenstadtVerschiedenste Stände und Buden bevölkern noch dieses Wochenende den Maxplatz im Herzen der Domstadt. Dinge des täglichen Bedarfs, aber auch Geschenkideen und vieles Weitere bietet der Markt.30. April bis 12. Mai 2018kostenlosMaximiliansplatz, BambergUrlaubsgefühle mitten in Franken - das ist am Nürnberger Stadtstrand möglich. Strandkörbe, Palmen, Poolbar und 4000 Quadratmeter Gelände laden zum Entspannen ein.27. April bis 22. Juli 2018kostenlosInsel Schütt, NürnbergAn vier Markttagen findet man auf dem Bayreuther Pfingstmarkt sowohl Kulinarisches als auch Strick-, Leder- und Korbwaren von über 40 Händlern aus der Region.12. Mai bis 15. Mai 2018, 10 bis 19 UhrkostenlosStadtparkett, BayreuthHerzstück des Fränkischen Bratwurstgipfels ist der Bratwurstwettbewerb. Metzgereien aus Ober-, Mittel- und Unterfranken duellieren sich um den Titel der besten Bratwurst. Live-Musik, Kabarettisten und vieles mehr begleiten den Tag.13. Mai 2018, 11 bis 18 Uhr5 Euro (inklusive Verzehrgutschein)Wiesweiherpark, Pegnitz