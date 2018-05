Die Blaue Nacht 2018 in Nürnberg



Das sind die Wochenendtipps für Franken:Das Nürnberger Kulturleben einmal selbst erleben, das können Sie in der Blauen Nacht auf besondere Art und Weise. Eine Nacht lang sind in der Altstadt unter dem diesjährigem Thema "Horizonte" unzählige Kunstwerke in Nürnberg verteilt. Eine große Rolle bei den Kunstwerken spielen vor allem Farben und Licht. Als Highlight wird zum einen die Projektion an der Kaiserburg und die Projektion am Rathaus genannt.Samstag, den 05. Mai ab 19.00 Uhr bis Sonntag, den 06. Mai 2018 um 04.00 UhrNürnberger InnenstadtTickets in verschiedenen Preis-KategorienAuf dem Brauereigeländer der Brauerei Gebr. Maise findet das Maisel's Weissbierfest 2018 in Bayreuth statt. Am Freitag, den 04. Mai, spielen die Bands SoulJam und Glasperlenspiel. Auch tritt der Sänger Jonas Monar auf. Am Samstag, den 05. Mai, treten die Bands Bursting Pipes, NAZARETH, PulpFiction auf. Bestimmt für viele ein Highlight ist der Auftritt von Bonnie Tyler am Samstag. Am Sonntag findet der 16. Maisel"s FunRun statt. Auch am Sonntag gibt es Livemusik mit Continental Breakfast und der Maisel"s Weisse Hausband die Troglauer.ab Donnerstag, den 03. Mai bis Sonntag, den 06. Mai 2018Brauerei Gebr. Maisel; Hindenburgstraße 9; 95445 BayreuthfreiImmer am ersten Wochenende im Mai findet traditionell das Waberlafest in Kirchehrenbach statt. Am Freitag, den 04. Mai, wird von den Kerwasburschen ab 17.00 Uhr der Maibaum aufgestellt.Dazu geben die "Ehrabocher Musikanten" ein Standkonzert und es findet der traditionelle Bieranstich statt. Auch am Samstag und am Sonntag wird auf dem Berg weiter gefeiert.ab Freitag, den 04. Mai 2018 ab 10.30 Uhr bis Sonntag, den 06.Mai 2018 um 23.00 UhrWalberlaplateau; Ehrenbürg; 91356 KirchehrenbachfreiAm Wochenende haben Sie auch noch einmal die Möglichkeit Kronach leuchtet zu besuchen. Ein besonderes Event im Rahmen von Kronach leuchtet ist an diesem Wochenende die lange Einkaufsnacht am Freitag, den 04. Mai 2018, bis 23.00 Uhr. Natürlich können Sie auch die in der Stadt verteilten Lichtpunkte ablaufen und verschiedenste Kunstwerke betrachten. Auf den einzelnen Bühnen in der Stadt ist auch für die musikalische Unterhaltung gesorgt.04. Mai bis 07.Mai 2018 täglich ab 19.30 Uhr bis 00.00 UhrKronach (96317)freiAm Freitag, den 04. Mai 2018 startet das Ansbacher Frühlingsfest und damit auch die Kirchweih in Ansbach. Auf der Hofwiese ist ein Bierzelt aufgebaut und es können zahlreiche Fahrgeschäfte genutzt werden. Für die Unterhaltung wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Auch musikalisch ist von volkstümlich bis rockig bestimmt für jeden etwas dabei.ab Freitag, den 04. Mai bis Donnerstag, den 10.Mai 2018Festplatz Hofwiese; 91522 AnsbachfreiAb Samstag, den 05 Mai 2018, eröffnet das Frühlingsfest in Neustadt an der Aisch. Gestartet wird mit einem Open-Air am Marktplatz ab 18.00 Uhr. Am Sonntag gibt die Stadtkapelle Frankenland ab 12.30 Uhr ein Konzert. Im Rahmen des Festes finden Kinder-Attraktionen in der Bamberger Straße statt. Auch ein Kino kann besucht werden.ab Freitag, den 05. Mai 2918 um 18.00 Uhr bis Sonntag, den 06. Mai 2018Marktplatz; 91413 Neustadt a.d.AischfreiAuf dem ältesten Antik- und Flohmarkt in Erlangen sind Neuwaren verboten. Eine weitere Besonderheit ist der zusätzliche Kinderflohmarkt.Freitag, den 05. Mai 2018 ab 07.00 bis 16.00 UhrBohlenplatz; 91054 ErlangenfreiFür alle , die Essen lieben. Beim FoodTruck Festival in Fürth findet man auf dem Parkplatz von Möbel Höffner mehr als 20 Trucks. Diese bieten alle verschiedenste Speisen und Getränke an.Samstag, den 05. Mai 2018 von 12.00 bis bis 19.00 UhrParkplatz Möbel Höffner; In der Schmalau 40; 90765 Fürthfrei