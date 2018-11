Der Dresdner Schauspieler Rolf Hoppe ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren im Kreis seiner Familie, wie diese am Donnerstagabend in Dresden mitteilte. Hoppe wurde international bekannt für seine Darstellung Hermann Görings in dem oscargekrönten Spielfilm "Mephisto" von István Szabó.

Er gehörte von 1977 an zum Ensemble des Dresdner Schauspieles und war in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen zu erleben. Er war einer der bekanntesten Schauspieler der DDR. Populär wurde er als König in dem Weihnachtsklassiker "Drei Nüsse für Aschenbrödel".

Rolf Hoppe wurde am 6. Dezember 1930 in Ellrich am Rand des Südharzes geboren. Der gelernte Bäcker studierte in Erfurt Schauspiel und war dort an den Städtischen Bühnen tätig, danach in Halle. Engagements führten ihn unter anderem nach Leipzig, Gera und ans Deutsche Theater in Berlin.

In den 1990er Jahren erfüllte er sich mit dem Hoftheater Weißig am Rande von Dresden einen besonderen Traum. Dort wirkte der beliebte Schauspieler als Prinzipal.

Rolf Hoppe können Sie noch einmal sehen in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Wir haben die Sendetermine 2018 im Fernsehen