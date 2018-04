Heilbronn: Siebenjähriger tot in Wohnung gefunden - Polizei sucht nach Bekannter der Eltern

Ein sieben Jahre alter Junge ist im ostfränkischen Künzelsau bei Heilbronn (Baden-Württemberg) in der Wohnung einer Bekannten tot aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft schlossen am Samstag ein Verbrechen nicht aus.



Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es am Samstag in Künzelsau, nachdem ein vermutliches Tötungsdelikt gemeldet wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wollten Eltern am Vormittag ihren siebenjährigen Sohn bei einer Bekannten abholen.



Da niemand öffnete, baten sie einen Nachbarn um Hilfe und gelangten so in das Haus. Dort fanden sie den Sohn leblos auf. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können, so die Polizei.



Aufgrund der Gesamtumstände können Staatsanwaltschaft und Polizei ein Tötungsdelikt nicht ausschließen. Da die 69 Jahre alte Bekannte verschwunden ist, leitete die Polizei eine Suchaktion ein. Obwohl mehr als zehn Streifen der Schutz und Kriminalpolizei, ein Polizeihubschrauber und ein Mantrailer im Einsatz waren, ergab sich keine Spur der Frau.



Ob sie als Tatverdächtige in Frage kommt oder ob sie aus einem anderen Grund verschwunden ist, kann noch nicht beantwortet werden.Die Ermittler verwiesen lediglich auf die "Gesamtumstände". Auch zu möglichen Verletzungen sagte ein Polizeisprecher, er könne nichts dazu sagen. Das sei noch zu ungenau.



