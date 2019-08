Kronshagen: Postbote verhindert Brandausbruch in Kita - Feuerwehr lobt Handeln

Die Feuerwehr in Kronshagen ist von der heldenhaften Leistung eines Postboten angetan. Als die Brandlöscher zu einer Kita ausrückten, in der sich Rauch entwickelt hatte, fanden sie eine Nachricht des DHL-Botens. Er schrieb, dass er aufgrund des heulenden Rauchmelders den Herd ausgeschaltet und die Fenster aufgemacht hätte. Sein auszulieferndes Paket lieferte zusätzlich am Eingang ab.

Paketbote handelte schnell und richtig

Was war passiert ? Ein abgedeckter aber dennoch eingeschalteter Herd begann langsam Hitze und damit Rauch zu entwickeln, woraufhin der Rauchmelder anschlug. Nachdem der Notruf abgesetzt wurde, begaben sich alle Personen auf den Sammelplatz hinter die Kindertagesstätte, berichtet die Feuerwehr. Währenddessen ging der Paketbote wohl vorne ins Haus, fand aber niemanden vor. Er erkannte die Situation schnell, schaltete den Herd aus, nahm den Rauchmelder von der Decke und öffnete sogar noch ein Fenster zur Belüftung.

Feuerwehr lobt Handeln

Noch bevor die Feuerwehr und Polizei eintreffen konnten, verhinderte der Bote damit eine größere Ausbreitung des Feuers und lieferte in der Zwischenzeit weiter seine Pakete aus. "Hut ab vor dieser Leistung", schreibt die Feuerwehr Kronshagen.

Der alarmierte Polizist Thorsten Rettinghaus dankte dem Zusteller für seinen Einsatz und sagte gegenüber den Kieler Nachrichten: "Herr Frahm hat von sich aus das Problem erkannt, es eigenständig gelöst und will noch nicht mal Anerkennung dafür, sondern einfach nur weiter seiner Arbeit nachgehen", sagt Rettinghaus. "So viel Initiative und Engagement kann man sich nur von jedem wünschen."

