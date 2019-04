Konzell /Niederbayern: Rehbock attackiert vier Menschen und wird dafür erschossen

Nachdem ein Rehbock vier Fußgänger in Niederbayern angegriffen und verletzt hatte, ist er von einem Jäger erlegt worden. Es habe keine Alternative zu dem Abschuss gegeben, da das Tier auch Kinder hätte ernsthaft verletzten können, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Bock sei in Konzell im Landkreis Straubing-Bogen "schnurstracks" auf die Menschen zugelaufen und habe sie unvermittelt attackiert.

Reh verletzte vier Menschen

Am Sonntag habe das Reh mit seinen Hörnern einen Mann am Bein verletzt, sagte der Sprecher. Am Montag zunächst eine Frau, abends einen Mann und eine weitere Frau - alle drei erlitten Verletzungen durch die Hörner des Tieres.

Der Rehbock habe seine Scheu vor Menschen verloren, weil er wahrscheinlich von Menschen aufgezogen wurde, vermutete der Sprecher.

